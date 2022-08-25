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Giriş Tarihi: 25.8.2022 12:35 Son Güncelleme: 25.8.2022 13:24

Mahkeme, çocuklara yaklaşmama cezası verdi

Bolu'da bahçesinden 3 mısır alan 3 kız çocuğunu tekme tokat döven şahsa 20 gün önleyici tedbir kararı verildi. Mahkeme, önleyici tedbir olarak şahsa, çocuklara yaklaşmama cezası verdi.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Mahkeme, çocuklara yaklaşmama cezası verdi

Bolu 1. Aile Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde bahçesinden 3 adet mısır çalan 3 küçük kız çocuğunu dövmekten dolayı bahçe sahibi Erday Y. hakkında karar vererek, çocukların bulunduğu konuta, okula ve işyerine yaklaşmamasına, çocukların yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere yaklaşmamasına, çocukları iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

Olay, 10 Ağustos'ta Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuana B., Amine Su Kocak ve Patime Wumier evlerine yakın bölgede dolaştıkları sırada villanın bahçesinde ekili olan mısırları gördü. Mısır bahçesinin sahibi Erdal Y.'nin eşinden izin alan 3 kız çocuğu birer mısır alarak yemek için oyun parkına gitti. Çocuklar mısırları yedikleri sırada Erdal Y. aracıyla parka gelerek, tekme ve yumruklarla çocuklara saldırdı. Parkın karşısında bulunan bir apartmanın bahçesinde oturan aileler çocuklarının çığlık attığını duyarak parka gitmesi üzerine Erdal Y. aracına binerek olay yerinden kaçtı. Aileler kanlar içinde kalan çocuklarını hastaneye götürerek tedavi ettirdi. Darp raporu alan aileler, adliyeye giderek Erdal Y.'den şikayetçi oldu.

ÖRNEK CEZA

Bolu 1. Aile Mahkemesi 3 kız çocuğunu darp eden Erdal Y. hakkında 20 gün süre ile önleyici tedbir cezası verdi. Ayrıca, Erdal Y.'nin, Tuana Baysa, Amine Su Koçak ve Patime Wumier'e yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamamasına, çocukların bulunduğu konuta, okula ve işyerine yaklaşmamasına, çocukların yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere yaklaşmamasına, çocukları iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verildi.

Erdal Y.'nin alınan tedbir kararlarına uymaması halinde 10 gün, aykırı hareketin her tekrarında 30 güne kadar hapis cezası verileceği belirtildi.

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Mahkeme, çocuklara yaklaşmama cezası verdi
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