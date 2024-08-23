Mahkeme, DEM Partili belediyelere ‘dur’ dedi!

Diyarbakır ve Siirt'te DEM Parti, Mersin'in Tarsus ilçesinde ise CHP'li belediyelerin müftülüklere kuran kursu, cami ve gençlik merkezi için tahsis edilen binalarla ilgili belediye meclisleri, söz konusu tahsislerin iptali için karar almıştı. Ancak, DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Siirt Belediyesi'ni, CHP'nin ise Mersin Büyükşehir Belediyesini yeniden kazanmasının ardından müftülüklere tahsis edilen söz konusu taşınmazların iptali için harekete geçti. DEM ve CHP'li belediye meclisleri, geçtiğimiz aylarda toplanarak halkın hizmeti için kullanılacak olan kuran kursu, cami, bay-bayan mescit, gençlik merkezi ve WC'nin taşınmazların müftülüklere yapılan tahsisinin iptali için toplandı. Belediye meclisleri, aldıkları kararla taşınmazların müftülüklere tahsisini iptal etti.

DİYANET İŞLERİ KAŞI DAVA AÇTI

Geçmiş belediye yönetimleri tarafından 10-25 yıllığına tahsis edilen söz konusu binalarda çalışmalar durdurulurken, Diyanet İşleri Başkanlığı iptal kararlarının durdurulması amacıyla karşı dava açtı. Açılan davalar sonucu İdare Mahkemesi, DEM Parti'nin Diyarbakır ve Siirt'te belediye meclisinin aldığı tahsis iptal kararlarının yürütmesini durdurdu. Diyarbakır'da bir taşınmaz, Siirt'te bir taşınmaz ve Mersin'in Tarsus ilçesinde ise bir taşınmazla ilgili İdare Mahkemesi'ne açılan davalar ise devam ediyor. Diyarbakır Kayapınar İlçesi'ndeki tahsisi edilen taşınmazla ilgili açılan dava da Diyarbakır 1'inci İdare Mahkemesi tarafından dosya incelenmeksizin reddedildi.