Mahkeme kararını verdi! Evli kadının sosyal medyada kızlık soyadını kullanması suç değil

Ankara'da 7 yıl önce ikinci evliliğini yapan İ.A. karısı G.A. ile evliliklerinin yürümediğini belirterek boşanma davası açtı. İ.A. dilekçesinde, karısının sosyal medya hesaplarında 7 yıl boyunca kızlık soyadını kullandığını, ilk evliliğinden olan çocuklarının kendisine ziyaret etmesinden rahatsızlık duyduğunu ve kendisine hakaret ettiğini belirtti.