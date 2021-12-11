Mahkeme kızıl geyik avına ‘dur’ dedi

Bolu'da 15 kızıl geyiğin Av Turizmi Uygulama Talimatı kapsamında 9-32 bin TL arasında bedelle avlanması için açılan ihaleye karşı açılan davada Bölge İdare Mahkemesi ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan avın gerekli olduğuna dair sunulan belge ve açıklamaların yetersiz olduğunu bildirerek ek belge istedi. Merkezi İstanbul'da bulunan Vegan Derneği Türkiye (TVD), 2021- 22 av sezonunda Bolu'nun yanı sıra Eskişehir başta olmak üzere, Bilecik, Ankara, Kütahya, Kastamonu, Çorum, Denizli, Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş'ta açılan av ihaleleri için açılan kararlar için de örnek olmasını isterken, ihalenin tamamen iptal edilmesi halinde, 28 Şubat 2022 tarihine kadar avı planlanan kızıl geyiklerin kurtulmuş olacağını bildirdi.