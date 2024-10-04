Mahkemece tutuklanan kişi, adliyenin 4. katından atladı...

Bağlarbaşı Mahallesin de olay, 19.00 sularında Gümüşhane Adliyesinde meydana geldi.

Cinsel saldırı ve hırsızlık suçları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Muhammet Özgeriş (26) emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Özgeriş, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hâkimliğince hakkında tutuklanmasına karar verilen Muhammet Özgeriş, cezaevine sevk işlemleri yapıldığı esnada Adliye binasının 4. Katındaki yangın merdiveninden atlayarak hayatına son verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muhammet Özgeriş'in hayatını kaybettiği belirtildi. Özgeriş'in cansız bedeni Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.