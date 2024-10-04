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Giriş Tarihi: 4.10.2024 11:23 Son Güncelleme: 4.10.2024 12:33

Mahkemece tutuklanan kişi, adliyenin 4. katından atladı...

Gümüşhane’de cinsel saldırı ve hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan ve Gümüşhane Adliyesine sevk edilen 26 yaşındaki şüpheli Muhammet Özgeriş, mahkemece verilen tutuklanma kararının ardından cezaevine sevk olacağı sırada adliye binasının 4.katındaki yangın merdiveninden atlayarak hayatına son verdi.

Dilara FIRAT Dilara FIRAT
Mahkemece tutuklanan kişi, adliyenin 4. katından atladı...

Bağlarbaşı Mahallesin de olay, 19.00 sularında Gümüşhane Adliyesinde meydana geldi.

Cinsel saldırı ve hırsızlık suçları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Muhammet Özgeriş (26) emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Özgeriş, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hâkimliğince hakkında tutuklanmasına karar verilen Muhammet Özgeriş, cezaevine sevk işlemleri yapıldığı esnada Adliye binasının 4. Katındaki yangın merdiveninden atlayarak hayatına son verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muhammet Özgeriş'in hayatını kaybettiği belirtildi. Özgeriş'in cansız bedeni Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mahkemece tutuklanan kişi, adliyenin 4. katından atladı...
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