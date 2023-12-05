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Giriş Tarihi: 5.12.2023 09:46 Son Güncelleme: 5.12.2023 09:58

Mahkemede kendisini tanrı ilan etti! Sahte tanrıyı hastane kontrol edecek

İstanbul’da taksi şoförüne sahte para verdiği gerekçesiyle mahkemede yargılanan sanık, savcılığın mütalaasında ceza istemesinin ardından kendisini tanrı ilan etti. Sosyal medya hesaplarından takipçilerine 3,5 yıldır tanrı olduğunu söyleyen Ferdi T.'nin ifadesinin ardından mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığını öğrenmek için hastaneden rapor alınmasına karar verdi.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Mahkemede kendisini tanrı ilan etti! Sahte tanrıyı hastane kontrol edecek

İstanbul'da taksi şoförüne sahte para verdiği gerekçesiyle mahkemede yargılanan sanık, savcılığın mütalaasında ceza istemesinin ardından kendisini tanrı ilan etti. Sosyal medya hesaplarından takipçilerine 3,5 yıldır tanrı olduğunu söyleyen Ferdi T.'nin ifadesinin ardından mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığını öğrenmek için hastaneden rapor alınmasına karar verdi. İstanbul'da taksi şoförüne sahte para verdiği gerekçesiyle mahkemede yargılanan sanık, savcılığın mütalaasında ceza istemesinin ardından kendisini tanrı ilan etti. Geçtiğimiz 22 Şubat tarihinde taksiye binen Ferdi T., şoförden kendisini Gazi karakoluna atmasını istedi. Yolculuk sırasında telefonla konuşan Ferdi T., aracının bağlandığını almaya gittiğini söyledi. Yolculuk sonrası taksi şoförüne iki adet 50 lira veren şüpheli üzerine 20 lirada para üstü aldı.

TAKSİCİYE SAHTE PARA VERDİ

Taksici bir süre sonra paraları kontrol edince sahte olduğunu anlayarak karakolda şikâyetçi oldu. kimliği belirlenen Ferdi T., yakalandığı üzerinde aynı seri numarasına ait 6 adet daha sahte para çıktı. Şüpheli ifadesinde ticaretle uğraştığını paraların kendisine kimden geçtiğini bilmediğini iddia etti. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında Ferdi T., hakkında 'Parada Sahtecilik' suçundan iddianame düzenledi.

SAVCILIKTA AYRI MAHKEMEDE AYRI İFADE

3 yıla kadar hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan şüphelinin yargılama sırasında üzerine atılı suçlamalara verdiği yanıt ise heyeti şoke etti. Savcılık ve emniyetteki ifadesinin aksine söz konusu sahte paraları kendisine uyuşturucu satın aldığı kişinin verdiğini söyleyen Ferdi T., mahkemeden beraatını talep etti.

SAVCI CEZA İSTEYİNCE KENDİSİNİ TANRI İLAN ETTİ

Savcı sanık hakkında üzerine atılı suçlamayı işlediği gerekçesiyle mahkemenin cezalandırılmasını talep edince Ferdi T., bu kez kendisini tanrı ilan etti. 3,5 senedir sosyal medya üzerinden kendisini tanrı ilan ettiğini ve çevresinde insanları topladığını belirten sanık kimsenin kendisine inanmadığını uyuşturucu içmekle suçladığını ifade etti. Mahkeme farklı bir suçtan tutuklu bulunan sanığın akıl sağlığının ve cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığını öğrenmek için hastaneden rapor alınmasına karar verdi.

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Mahkemede kendisini tanrı ilan etti! Sahte tanrıyı hastane kontrol edecek
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