Mahkemeden 6 ay süre talep etti

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davanın dünkü duruşması yapıldı.Mahkeme Başkanı, Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'a mağdurların zararlarını karşılayabilmesi için mahkemenin açacağı vezneye 70 milyon lira yatırması gerektiğini söyleyerek bu parayı yatırarak mağdurların zararını karşılayıp karşılayamayacağını sordu. Mehmet Aydın ise parayı hemen yatırma durumunun olmadığını, en az 6-8 ay kadar bir süreyi bulabileceğini söyledi.Mahkeme başkanının, "Böyle bir oyun kurmak, şirket açmak nereden aklıma geldi?" sorusu üzerine ise tutuklu sanık Aydın, "Farm villa isminde bir oyun vardı, çok seviyordum o oyunu. 'Keşke böyle bir oyun gerçek para kazandırsa' diyordum. Fikir buradan çıktı. Oyunda ilk para gelmeye başlayınca Karacabey'de bir çiftlik kiraladım, içindeki hayvanları satın aldım. Faaliyetlerimi yürütürken Bursa'da bana mafya musallat oldu. Ben de İstanbul'a geldim. Almanya, Amerika'da kurduğumuz sistemde de birçok üyemiz vardı. Paralar önce yerel banka hesabında toplandı, sonra Paypal'a aktarıldı, orada tutuluyordu. Ben sizden mağdurların zararını karşılamak adına süre talep ediyorum" cevabını verdi.