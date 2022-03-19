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Giriş Tarihi: 20.3.2022

Mahkemeden emsal karar: O ilacı artık SGK ödeyecek

Mahkemeden emsal karar: O ilacı artık SGK ödeyecek
İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan K.E., 6 ay önce akciğer kanserine yakalandı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi görmeye başladı. İlacını almak için eczaneye giden K.E., reçete bedelinin SGK tarafından karşılanmadığını ve ilacın vergiler dahil tek dozunun 18 bin 498 TL olduğunu öğrendi. Her seansta iki doz alması gereken ilacın parasını karşılamaya maddi imkânı yetmeyen K.E., avukatı Volkan Çakır aracılığıyla İzmir 16'ncı İş Mahkemesi'ne başvurup tedbir kararı alınmasını ve iki doz ilaç bedelinin (36 bin 996 TL) SGK tarafından karşılanmasını talep etti. Mahkeme, 14 Mart'ta verdiği tedbir kararında K.E.'nin yaşam hakkı kapsamında söz konusu ilacı dava devam ettiği sürece bedelsiz olarak almasına hükmetti.

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Mahkemeden emsal karar: O ilacı artık SGK ödeyecek
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