Mahkemeden tokat gibi gerekçeli karar

Konya'da yaklaşık 1,5 yıl önce hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Ayçiçek'i (41) belediye otobüsünde defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan Muhammet Arslan Karaman (22) 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme teşebbüs' suçundan cezasında hiçbir indirim uygulanmadan 14 yıl hapse çarptırıldı. Karaman ifadesinde, "Yaşadığımız olayı tatlıya bağlamak istemiştim, pişmanım" diyerek kendisini savundu. Mahkeme gerekçeli kararında Karaman'ın öldürme kastıyla hareket ettiğini, daha önce yargılandığı davalarda bir takım cezalar verildiği, ancak bu cezalardan olumlu dersler çıkarmadığı gerekçesiyle takdir indirimi kullanmadığı belirtildi.

Merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi üzerinde belediyesi otobüsünde 3 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen olayda, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Ayçiçek, Muhammet Arslan Karaman tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Ayçiçek, bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Şüpheli Karaman ise yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'CEZALANDIRMAK İÇİN YAPTIM'

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Muhammet Arslan Karaman, "Ben olayı tasarlamadım. Daha önce yaşadığımız olayı tatlıya bağlamak için kendisiyle konuşmak istedim. Kendisi bana küfür edince yaptığı kabalığı cezalandırmak nedeniyle olay meydana geldi. Olay nedeniyle de çok pişman oldum. Müştekiden de defalarca özür diledim" dedi. Mahkeme heyeti sanık Karaman'ı 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişişi öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, olayın teşebbüste kalması nedeniyle hiçbir takdir indirimi uygulamadan 14 yıl hapse çarptırdı.

'DAHA ÖNCEKİ CEZALARDAN DERS ÇIKARMAMIŞ'

Mahkeme cezanın gerekçeli kararını da açıkladı. Heyet, tarafların daha önce hastanenin acil servisinde bir tartışma yaşadığını, şüpheli Arslan'ın bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini ifade etti. Kararda ayrıca şüpheli Karaman'ın öldürme kastıyla hakaret ettiği, Süleyman Ayçiçek'in otobüse binerek olaydan kurtulduğu belirtilerek, olayda herhangi bir meşru müdafaa veya haksız tahrikin söz konusu olmadığı, daha önce yargılandığı davalarda bir takım cezalar verildiği, ancak bu cezalardan olumlu dersler çıkarmadığı gerekçesiyle Karaman hakkında takdir indirimi kullanılmadığı kaydedildi.