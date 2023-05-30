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Giriş Tarihi: 31.5.2023

Mahkemeden tuhaf başörtüsü kararı

Ali OKTAY Ali OKTAY
Mahkemeden tuhaf başörtüsü kararı
Eskişehir'de bir süre önce 15 yaşındaki bir öğrenci başörtülü olduğu gerekçesiyle bir okula kabul edilmemiş, olay kamuoyunda büyük tepki görmüştü. Başlatılan soruşturma kapsamında, 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan dava açılan okul müdürü hakkında mahkemeden tartışmalı bir karar çıktı. Mahkeme kararında, "Şayet mağdur öğrenci, başörtülü olarak okula gelir ve derslere girerse 'akran zorbalığı'na maruz kalma ihtimali yüksektir" denildi. Mahkeme, okul müdürünün, mağdurun rahat edebileceği kendisi gibi başörtüsü kullanan öğrencilerin bulunduğu bir başka özel okulda yer bulmasına yardımcı olduğunu belirterek 'suçun yasal unsurlarının oluşmadığı' gerekçesiyle beraatine karar verdi. Mahkemenin kararına savcılığın itiraz ettiği öğrenildi.

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Mahkemeden tuhaf başörtüsü kararı
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