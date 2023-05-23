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Giriş Tarihi: 23.5.2023 16:39 Son Güncelleme: 23.5.2023 17:03

Mahkemenin gerekçeli kararı pes dedirtti!

Konya’nın Derbent ilçesinde husumetli olduğu Bünyamin Öz’ün (38) kullandığı otomobili trafikte sıkıştırıp, kaza yaptırarak Öz’ün ölümüne, eşi ve çocuklarının da yaralanmasına neden olan Mustafa Kayacı’ya (52) verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Mahkeme, olayın trafikteki basit bir inatlaşmadan kaynaklandığını, bir kasıt olmadığını belirttiği kararında, “Olay anında sanığın takibe önceden planlı olarak ve öldürme kastı ile başladığını gösterir bir delil elde edilemediği, sanığın maktulün aracını geçmesi üzerine bu kez aracını maktulün aracını sıkıştıracak şekilde yolun sağına doğru sürdüğü, sanığın bu ani manevrası sonucu maktulün aracının kontrolünü kaybettiği ve kazanın bu şekilde meydana geldiği” ifadelerine yer verildi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Mahkemenin gerekçeli kararı pes dedirtti!

Geçtiğimiz yıl 30 Mayıs tarihinde Derbent ilçesinde yaşanan olayda, Bünyamin Öz idaresindeki otomobil, daha önce aralarında tarla ekme meselesi nedeniyle husumet bulunan Mustafa Kayacı tarafından seyir halindeyken sıkıştırıldı. Direksiyon hakimiyetini kaybedip takla atan otomobilde Bünyamin Öz ölürken eşi Emine ve 3 çocuğu yaralandı.

Tutuklanan Kayacı Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandı. Geçtiğimiz ay görülen karar duruşmasında Mustafa Kayacı, 'iyi hal' indirimi ile birlikte 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GEREKÇELİ KARAR: 'TRAFİKTEKİ İNATLAŞMADAN KAYNAKLI'

Mahkeme Mustafa Kayacı'ya verilen cezanın gerekçesini de açıkladı. Kararda yer alan bilirkişi raporunda Kayacı'nın Öz'ü sürekli taciz ettiği, sıkıştırdığı, sol şeridi takiben önüne geçip yakın mesafeden tehlikeli şekilde sağ şeride yönelerek direksiyonu önüne kırması üzerine kazanın meydana geldiği belirtildi.

Kararda, "Olay anında sanığın takibe önceden planlı olarak ve öldürme kastı ile başladığını gösterir bir delil elde edilemediği, sanığın maktulün aracını geçmesi üzerine bu kez aracını maktulün aracını sıkıştıracak şekilde yolun sağına doğru sürdüğü, güvenli sollama imkanı olduğu bir esnada sanığın aracını sağa doğru kırdığı ve sanığın bu ani manevrası sonucu maktulün aracının kontrolünü kaybettiği ve kazanın bu şekilde meydana geldiği, taraflar arasında trafikte olan inatlaşmanın sanığı bir an önce sollama yaparak maktulü geçmeye ittiğinin değerlendirildiği" ifade edildi.

Kasıt olmadığını belirtilen kararda, "Sanığın çarpma, zarar verme ve öldürme kastı ile hareket etmesi halinde kendi aracının ve dolayısıyla kendisinin de zarar görebileceği, değinilen bu hususlar ışığında sanığın olursa olsun kastı ile hareket ettiğini gösterir yeterlilikte delil bulunmadığı belirtildi."

EN ACI DİLEKÇE

Bünyamin Öz'ün eşi Emine Öz mahkemeye bir dilekçe yazdı. Dilekçede, "Bu olayda video kaydı yaklaşık 4 dakika kadar sürüyor. Video kayıtlarının son 10 saniyesine bakılarak bir düşünce oluşturulursa olay bilinçli taksirden öteye gitmeyebilir. Ancak olaydan iki yıl öncesine gidilmesi ve video kayıtları baştan itibaren değerlendirilirse olaydaki kasıt kendini gösterecektir. Ayrıca sanık en son savunmasında kendisinin çiftçi olduğunu, çiftçilik yapamazsa ekonomik sıkıntı yaşayacağını, ailesine bakmak zorunda olduğunu ifade ederken, 5 çocuğun ve eşinin nafakasını sağlayan, ihtiyar anne ve babasına bakmakta olan 38 yaşındaki bir gencin kasten ölümüne sebep olan, babasının yüzüne hasret kalan, evlerine ekmek getirecek babaları olmayan 5 çocuklu bu ailenin durumunun sorgulanmasını istiyorum. Bu olayı bizzat yaşadığım, babasız kalan 5 çocuğumun baba hasretiyle büyümeye çalışacağını bildiğim ve acılarının karşılıksız kalmaması ve yaşamış olduğum olaylardan dolayı mahkemede kendimi tam olarak ifade edemediğimi düşündüğüm için böyle bir yazı yazma gereği duydum" dedi.

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Mahkemenin gerekçeli kararı pes dedirtti!
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