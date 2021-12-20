Mahkumun arkadaşını boğma girişimi, 18 yıl önce vahşice işlediği cinayetin detaylarını ortaya çıkardı

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "Adam öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan Yılmaz Dilsin'in, bu duruşması karara bağlanırken, Haziran 2003 yılında vahşice işlediği cinayette ortaya çıktı. Dilsiz'in 2003 yılında, boşandığı eşinin erkek kardeşi Revin Öztoprak'ı, okul kıyafetleriyle kaçırarak Bolu'nun Civril köyünün ormanlık alanına götürdüğü, burada olay tarihinde 16 yaşındaki kayınbiraderini ağaca bağlayıp, bağırmaması için de kravatını ağzına tıkadıktan sonra, rambo bıçağı tabir edilen bıçakla saatlerce işkence yaparak öldürdüğü ortaya çıktı.

Boşandığı eşinin erkek kardeşini öldürmek suçundan aranan ve Çorum ilinde yakalandıktan sonra, cinayeti işlediği bıçakla polislere saldıran, polisler tarafından ayağından vurularak yakalanarak gözaltına alınan Yılmaz Dilsiz, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2003 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

YİNE GÜNDEME DAMGASINI VURDU

Geçtiğimiz yıl Bolu Kapalı Cezaevinde yatarken, rahatsızlanması sonrası Bolu Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Muhammedali Gökdağ isimli hastanın boğazını telle sıkarak boğarak öldürmek suçundan, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "Adam öldürme teşebbüs suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Yılmaz Dilsiz'in, ayrıca, boşandığı eşinin erkek kardeşini öldürmeden öncede hakkında 6 ayrı suçtan da dosyası olduğu öğrenildi. Tam bir suç makinası olan Dilsiz'in ciyanet işlediği tarihte dönemin Bolu İl Emniyet Müdürü olan Uğur Gür'ünde mahkemede tanık olarak dinlendiği ev Gür'ün, "Böyle vahşice işlenmiş cinayete meslek hayatım ilk tanık oluyorum" dediği, mahkeme kayıtlarında tespit edildi. Halen Kırklareli Pınarhisar Kapalı Ceza Evinde müebbet hapis cezası ile tutuklu bulunan Yılmaz Dilsiz'in tutukluluk halinin devamı için mahkeme tarafından resmi yazı gönderildi.

ORMANDA VAHŞET OLAYI 2003 YILINDA BOLU'DA YAŞANDI

Bolu'da boşandığı eşinin çocuğunu göstermemesine kızan Yılmaz Dilsiz, lisede okuyan 16 yaşındaki kayınbiraderi Revin Öztoprak'ı kaçırıp götürdüğü ormanda ağaca bağlayarak komando bıçağıyla öldürdü. Dilsiz, memleketi Çorum'da kendisini bulan polislere de aynı bıçakla saldırınca bacağından vurularak yakalandı.

İNANILMAZ İŞKENCE

Öztoprak ailesinin oğulları Revin, 5 Haziran'da, okula giderken eski eniştesi Dilsiz tarafından kaçırıldı. Olayı öğrenen baba Rıdvan ile anne Necla Öztoprak, polise oğullarının eski damatları tarafından kaçırıldığını söyledi. Bolu Emniyet Müdürlüğü'nde kurulan özel ekip, Dilsiz'in Çorum'da olduğunu belirleyerek ile gitti. Araştırmalar sürerken, Revin'in cesedi cuma günü Bolu Civril Köyü'ndeki ormanlık alanda bulundu. Üzerinde okul kıyafetleri bulunan Öztoprak'ın ağaca bağlandığı, bağırmaması için ağzının kravatıyla kapatıldığı, vücudunda sayısız bıçak darbesi olduğu, boğazı ve cinsel organı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Oğullarının ölüm haberini duyan anne ve baba sinir krizleri geçirdi; Revin önceki gün toprağa verildi.

'DAHA ÖNCE DE YAPTI'

Bir arkadaşıyla Akdağ Otel'de buluşmak isteyen Dilsiz de polisleri karşısında buldu. Kayınbiraderini öldürmekte kullandığı komando bıçağıyla polislere saldıran Dilsiz bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Dilsiz'in eski eşi Nilüfer Öztoprak ve 2 yaşındaki kızı İrem de Bolu'ya gitti. Bolu Emniyet Müdürü Uğur Gür, "Dilsiz'in psikolojisi bozuk. Eşi babasının evine dönünce, kayınpederinin evinin karşısındaki inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunmuş" açıklamasını yaptı. Dilsiz'in bu olaydan sonra boşandığını ve Öztoprak'ı birkaç ay önce kaçırdığını anlatan Gür şunları söyledi: "O zaman kendisini yakaladık, çocuğu da kurtardık. Cezaevinde bir ay yattıktan sonra serbest kaldı. Bu kez intikam almak için akla hayale gelmeyecek işkence yapmış. Böyle vahşice işlenmiş bir cinayete meslek hayatımda ilk defa tanık oluyorum."