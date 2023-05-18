Haberler Yaşam Haberleri Mahmutbey çilesine çözüm: Kınalı bağlantı yolu
Giriş Tarihi: 18.5.2023

Mahmutbey çilesine çözüm: Kınalı bağlantı yolu

Mahmutbey çilesine çözüm: Kınalı bağlantı yolu
TEM Otoyolu'nun İstanbul'a batıdan giriş-çıkış noktası olan Mahmutbey, neredeyse her saat yoğun. Ağır vasıta araçların da kullandığı yolda trafik, sürücüler için işkenceye dönüştü. İBB verilerine göre son bir yıldır Mahmutbey'den geçen araç sayısı 5 milyon 96 binden 5 milyon 318 bine çıktı. Sabah 08.00- 09.00 arası ile akşam 18.00-19.00 saatleri arasında bu bölgeden geçen araç sayısı neredeyse iki katına çıkıyor. Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, çözümün Kınalı bağlantı yolu olduğunu, bu yolun yakın zamanda tamamlanacağını söyledi. Ilıcalı, "Kuzey Marmara Yolu Kınalı'ya bağlandığı an, araçlar TEM'e Mahmutbey'den bağlanmamış olacak. Bugünkü trafiğin en az bir yarısı yüzde 50 azalma olur ki o kadar bir sıkışıklık yaşanmamış olur. Araç satışları da artıyor. Yaşanacak trafik yönünden çok daha sıkıntılı günler bizi bekler" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Genel Merkez'deki kriz açığa çıktı: Gürsel Tekin'den CHP'ye rest!
CHP'de koltuk savaşı başladı! Gürsel Tekin resti çekti! Şimdiden birbirlerine girdiler
Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Ben yerinde olsam sokağa çıkamam
CHP’de 14 Mayıs hezimeti sonrası Ali Cengiz oyunu! Canan Kaftancıoğlu seçmenin aklıyla alay etti
Kemal Kılıçdaroğlu’nda büyük panik! Strateji değiştirdi... PKK ve HDP'yi gizleme çabası...
Beyoğlu'nda PKK destekçilerinden AK Partili Başkan'a alçak saldırı!
Ankara Kuşu Gelecek Partisi’nden çıktı.. Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasında yer aldı
Depremzedelerden sonra şehide de hakaret: “Müstahak size şehit olmak”
Son dakika! YÖK'ten bahar dönemi sınavları ile ilgili flaş karar!
Bu nasıl Kemal?
ARKADAŞINA GÖNDER
Mahmutbey çilesine çözüm: Kınalı bağlantı yolu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA