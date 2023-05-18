Mahmutbey çilesine çözüm: Kınalı bağlantı yolu

TEM Otoyolu'nun İstanbul'a batıdan giriş-çıkış noktası olan Mahmutbey, neredeyse her saat yoğun. Ağır vasıta araçların da kullandığı yolda trafik, sürücüler için işkenceye dönüştü. İBB verilerine göre son bir yıldır Mahmutbey'den geçen araç sayısı 5 milyon 96 binden 5 milyon 318 bine çıktı. Sabah 08.00- 09.00 arası ile akşam 18.00-19.00 saatleri arasında bu bölgeden geçen araç sayısı neredeyse iki katına çıkıyor. Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, çözümün Kınalı bağlantı yolu olduğunu, bu yolun yakın zamanda tamamlanacağını söyledi. Ilıcalı, "Kuzey Marmara Yolu Kınalı'ya bağlandığı an, araçlar TEM'e Mahmutbey'den bağlanmamış olacak. Bugünkü trafiğin en az bir yarısı yüzde 50 azalma olur ki o kadar bir sıkışıklık yaşanmamış olur. Araç satışları da artıyor. Yaşanacak trafik yönünden çok daha sıkıntılı günler bizi bekler" dedi.