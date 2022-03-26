Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi | Mahra’nın beyninde ağır hasar var: “Uyanması için umutla bekliyoruz”
Giriş Tarihi: 26.3.2022 11:14 Son Güncelleme: 26.3.2022 11:42

Son dakika haberi | Mahra’nın beyninde ağır hasar var: “Uyanması için umutla bekliyoruz”

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Son dakika haberi | Mahra’nın beyninde ağır hasar var: “Uyanması için umutla bekliyoruz”

Son dakika... Antalya'nın Serik ilçesinde 5 Mart Cumartesi günü köpekten kaçarken kamyonun çarpması sonucu kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağ bacağını kaybeden Mahra Melin Pınar’ın (9)  beyin MR sonucunda ağır hasarlı olduğu ortaya çıktı.

Son dakika ... Annesi Derya, baba Murat Pınar umutla kızlarının uyanmasını bekliyor. Baba Murat Pınar, "Doktorlar MR sonucunda kızımın beyninin ağır hasarlı olduğunu söyledi. Uyanması için umutla bekliyoruz" dedi. Anne Derya Pınar ise 5 Mart tarihinden itibaren Mahra Melin'in uyanması için beklediklerini söyledi.

Kızının gözlerini açması için mucize beklediklerini de belirten anne Derya Pınar, "Günlerdir umutla bekleyişimizi sürdürüyoruz." diye konuştu. Acılı baba Murat Pınar ise kızı Mahra Melin'in kedi evi yapmak için evden çıktığını başına bu olayın geldiğini yeniledi. .

UMUDUMUZU KAYBETMEDİK

Anne Derya, baba Murat Pınar, 5 Mart tarihinden buyana umutlarını hiç kaybetmediklerini de söyledi. Günlerdir hiç uyumadan sadece gelecek iyi haberi beklediklerini de belirten Pınar çifti, "Şu an makinaya bağlı. Uyutuluyor. Uyanmasını bekliyoruz. Allahtan hiç ümidimizi kesmedik. Allah hiçbir anne ve babayı çaresiz bırakmasın" diye monuştu.

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Son dakika haberi | Mahra’nın beyninde ağır hasar var: “Uyanması için umutla bekliyoruz”
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