Mahra’nın ölümüne 3.9 milyon lira tazminat

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp ağır yaralanan Mahra Pelin Pınar (9), 28 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mahra Pelin Pınar'ın ölümüyle ilgili ailenin 'sahipsiz hayvanlarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle' Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi aleyhine açtığı tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, geçen eylül ayında verdiği kararda Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi'nin yüzde 100 kusurlu olduğuna hükmederek, bu kurumların toplamda 3 milyon 920 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Ailenin olayla ilgili Serik Belediyesi aleyhine açtığı ceza davasının ilk duruşması da dün görüldü.Duruşmada ifade veren Mahra Pelin'in babası Murat Pınar ve annesi Derya Pınar, mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Kızının ölümünün ardından Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği'ni kuran ve başkanlığını yürüten Murat Pınar, "Bu davayı açmamızdaki amaç, harekete geçmek, hukuk savaşı vererek bu konuda idarelerin önlem almasını sağlamak" dedi. Başıboş sokak köpekleriyle mücadelelerinin süreceğini, tüm çocuklar için verdikleri mücadele sonucu davayı kazandıklarını kaydeden Murat Pınar, bu sonucun örnek olması, halkın, belediyelerin, valiliklerin bilinçlenmesi için önemli olduğunu vurguladı.