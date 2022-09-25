Mahsa Amani kimdir, kaç yaşında, neden ve nasıl öldü? Mahsa Amani olayı nedir, nasıl oldu? Tüm dünyada protestolar sürüyor!

İran'da ahlak polisinin başörtü kurallarına uymadığı için gözaltına aldığı 22 yaşındaki Mahsa Amini hayatını kaybetti. Halk bu ölümden polisleri sorumlu tutarken genç kadının ölümü sonrası tüm dünyada protestolar başladı. Yangın yerine dönen İran sokaklarında kadın erkek demeden binlerce kişi sokaklara döküldü. Peki, Mahsa Amani kimdir, kaç yaşında, neden ve nasıl öldü? İran'da öldürülen Mahsa Amani olayı nedir, neler oluyor? İşte detaylar.