Mahsur kalan 200 kişi botlarla kurtarıldı

Antalya'da, 4 gündür aralıksız devam eden sağanak yağış nedeniyle sitelerinde mahsur kalan 200 kişi, AFAD, itfaiye ve güvenlik güçlerinin çalışması ile kurtarıldı. Sağanak yağış nedeniyle ATO Sitesi sular altında kaldı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Vatandaşlar botlarla tahliye edildi. Sel sularının bir anda evlerini bastığını belirten vatandaşlar ise her şeyin dakikalar içinde yaşandığını söyledi. Son anda eşi ve kızı ile birlikte kurtarılan Mustafa Sepetçi, "Her şey saniyeler içinde gelişti. Son anda kurtarıldık. Zamanında tahliye can kaybı yaşanmamasının önüne geçildi" dedi.