Mahsur kalan definecileri AFAD çıkardı

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkisinde meydana gelen olayda, mağarada define arandığı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Ekiplerin yaptığı baskında 7 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi derinliği 30 metre olan mağarada mahsur kaldı. Jandarma ekipleri AFAD'a durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, şüphelileri mağaradan çıkarabilmek için çalışmalara başladı. AFAD ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan 2 kişiyi de çıkardı. Kurtarılan 2 kişi, diğer şüphelilerle birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. DHA