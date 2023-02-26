Mahsur kalan inek 19. günde kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, İslahiye ilçesine bağlı kırsal Ağabey mahallesinde Müjdat Keskin'e ait ahırın çökmesi sonucu bir inek mahsur kaldı. Günlerce içerde kalan inek Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait iş makineleri ve İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu depremin üzerinden 456 saat geçtikten sonra canlı olarak kurtarıldı.

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, veteriner hekim ve diğer uzmanlarının hayvan kurtarma çalışmalarını belirterek, "İslahiye ilçesi Ağabey mahallesinde Müjdat Keskin adlı yetiştiricimizin ineği 19 gün sonra canlı olarak kurtarıldı. Yaklaşık olarak 456 saat sonra. Arkadaşlarımızdan Allah razı olsun" dedi.