Haberler Yaşam Haberleri Mahsur kalan inek 19. günde kurtarıldı
Giriş Tarihi: 26.2.2023 10:53 Son Güncelleme: 26.2.2023 11:46

Mahsur kalan inek 19. günde kurtarıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan ahırsa mahsur kalan inek depremden 19 gün sonra kurtarıldı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Mahsur kalan inek 19. günde kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, İslahiye ilçesine bağlı kırsal Ağabey mahallesinde Müjdat Keskin'e ait ahırın çökmesi sonucu bir inek mahsur kaldı. Günlerce içerde kalan inek Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait iş makineleri ve İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu depremin üzerinden 456 saat geçtikten sonra canlı olarak kurtarıldı.

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, veteriner hekim ve diğer uzmanlarının hayvan kurtarma çalışmalarını belirterek, "İslahiye ilçesi Ağabey mahallesinde Müjdat Keskin adlı yetiştiricimizin ineği 19 gün sonra canlı olarak kurtarıldı. Yaklaşık olarak 456 saat sonra. Arkadaşlarımızdan Allah razı olsun" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! 6'lı koalisyondan kukla aday tarifi! Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Kanuni bir temele dayandıramayız ama...
Meral Akşener’in hakaretleri sonrası CHP'de flaş gelişme: Kılıçdaroğlu harekete geçti!
CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın! Depremzede çocuğa travma yaşattılar
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Adayın adayının adayı madayı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Akşener masayı deviriyor
Bugünlerde aydınlanmacının romantiği de hiç çekilmiyor
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Akşener’e şok suçlama
ARKADAŞINA GÖNDER
Mahsur kalan inek 19. günde kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA