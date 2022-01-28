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Giriş Tarihi: 28.1.2022 20:17 Son Güncelleme: 28.1.2022 21:48

Mahsur kalan vatandaşlar kurtarılınca böyle teşekkür etti

ABBAS ÇAKAR
Mahsur kalan vatandaşlar kurtarılınca böyle teşekkür etti

Kocaeli Başiskele İlçesinde, aracı ile girilmemesi gereken yollara girerek kara saplanan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışması yapılırken, vatandaşlar büyükşehir belediyesine teşekkür etti.

Kocaeli Başiskele İlçesi Servetiye köyü mevkiinde, hasta ziyaretine gitmek isterken girilmemesi gerek yollara giren ve kara saplanarak yolda kalan 2 kişi, 153'ü arayarak yardım istedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kar ile mücadele ekipleri, kısa sürede yapmış oldukları çalışma ile vatandaşları ve araçlarını kurtardı.

O sırada yapılan video kaydı esnasında konuşan vatandaşlardan biri, "Büyükşehir Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz vermiş olduğu hizmetten dolayı, Burası dağın başı, adamlar geldi bizi kurtarıyor. Allah razı olsun. Sonuna kadar hakkımızı helal ediyoruz. Selametle" derken arkasındaki "Buraya balık yemeyede gelmedik" dedi.

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Mahsur kalan vatandaşlar kurtarılınca böyle teşekkür etti
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