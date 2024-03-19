"Mahzen-13" operasyonu: 2 organize suç örgütü çökertildi!

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu İzmir merkezli Mersin ve Van'da elebaşılığını Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu'nun yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertilirken 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda; 16 ruhsatsız tabanca, 2 adet tam otomatik uzun namlulu silah, 10 tüfek ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.