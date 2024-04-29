“Mahzen-32” operasyonunda 27 çete üyesi adliyeye sevk edildi

Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Trabzon, Sakarya, Yalova ve Diyarbakır'da düzenlenen "Mahzen-32" operasyonları ile elebaşılığını cezaevinde olan Ümit Saral'ın kardeşi Hakkı Saral'ın yaptığı suç örgütü çökertildi. Şüphelilerin, Bursa merkez ve İnegöl'de vadeli araç alım satım faaliyetlerinde bulunarak vatandaşlardan silah zoruyla yüksek miktarlarda para tahsilatı yaptıkları tespit edildi. Bunun yani sıra Bursa'ya il dışından getirdikleri yaşları 17 ile 25 arasında tetikçiler vasıtasıyla para vermeyi kabul etmeyen kişilere ve bu kişilerin iş yerlerine yönelik silahlı saldırı düzenledikleri öğrenildi. Operasyonunda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 kişi, adliyeye sevk edildi. Ayrıca, İnegöl'de yine bir işletmesi bulunan 41 yaşındaki "Hanımağa" lakaplı kadının ise ilçede çetenin faaliyetlerini başlatan kişi olduğu öğrenildi. İHA