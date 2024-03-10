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Giriş Tarihi: 11.3.2024

‘Mahzen-8’de 20 kişi yakalandı

İLKER TURAK İLKER TURAK
‘Mahzen-8’de 20 kişi yakalandı
Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Balıkesir merkezli Adana, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı olarak "MAHZEN-8" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda elebaşılığını Agit Akan'ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertilirken, elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 21ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız" dedi.
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‘Mahzen-8’de 20 kişi yakalandı
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