Makam aracı, şehit kardeşinin gelin arabası oldu

Manisa
'nın Turgutlu
ilçe belediye başkanı Çetin Akın'ın makam aracı, şehit Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın abisi Uğur Karakaya'nın düğününde gelin arabası oldu. Belediye Başkanı Akın'ın, düğün davetiyesini aldıktan sonra kullandığı makam aracını Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2020 yılında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın abisi Uğur Karakaya için tahsis etmeye karar verdiği öğrenildi. Karakaya, düğün salonu önünde yaptığı açıklamada, "Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, bir jest yaparak makam arabasını bize gelin arabası olarak tahsis etti. Allah razı olsun" dedi.