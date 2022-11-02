Makam odasında silah faciası

İzmir'de bir kamu kurumunda daire başkanı görevinde bulunan Ali Aykut T., silahını temizletmek için 22 Şubat'ta makam odasında tasfiye memuru Aygün Akkeçeli'den yardım istedi. Akkeçeli de o sırada kuruma gelen Uzman Çavuş E.G. ve av bayii işletmecisi E.Ç.'den silahın temizlenmesi için ricada bulundu. E. Ç., temizlemek için eline aldığı sırada silah bir anda patladı. Namludan çıkan mermi önce E.Ç.'yi sol elinden yaraladı, ardından Akkeçeli'nin karnına isabet etti. Akkeçeli yoğun bakımda verdiği 45 günlük mücadeleyi kazansa da bir böbreğini kaybetti, pankreası yandı, kalınbağırsağı kısaltıldı, 18 kilo verdi, aldığı kortizonla kalça kemikleri eridi. Savcılığa şikâyette bulunan Akkeçeli'nin görev yeri de güvenlik gerekçesi öne sürülerek değiştirildi. Hazırlanan iddianamede silahın aynı günün sabahında yine ateş aldığı, merminin koltuk ve duvarı deldiği, bilirkişi raporunda ise Ali Aykut T.'nin 6 kişinin bulunduğu kapalı ve dar bir odada tabancasını doldur boşalt yapmadan temizlemesini istediği kişiye boş bir oda temin etmediği için kusurlu olduğu aktarıldı.Ali Aykut T. ve E.Ç.'nin taksirle yaralama suçunu işledikleri ifade edilerek 3.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Akkeçeli'nin SABAH'a konuşan eşi Gamze Akkeçeli, "Ona refakatçi kalabilmek için işimden istifa etmek zorunda kaldım. İkinci çocuk hayalimiz vardı. Orası bir devlet dairesi, orada şahsi silah temizlenir mi? Bunca şeyden sonra bir de görev yeri değiştirildi. Suçlu biz miyiz? Tek isteğimiz adalet" dedi.SABAH