Makamda ateş eden zanlı tutuklandı

Olay, 2 gün önce saat 11.45 sıralarında Sapanca Belediyesi Başkanı'nın makam odasında meydana geldi. Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özer, Sapanca Teleferik A.Ş. yönetim kurulu üyesi Burhan Ö. ile tehdit ve hakaret nedeniyle mahkemelik olduğu Erşah Ö.'yü barıştırmak için makamına çağırdı. İkili arasında yaşanan tartışma esnasında çok sayıda suç kaydı bulunan Erşah Ö. yanında bulundurduğu tabanca ile Burhan Ö.'yü bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Firar eden silahlı saldırgan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olaydan 1 gün sonra Sapanca'da yakalandı. Emniyete getirilen ve sorgulanan Erşah Ö., polis emniyetteki işlemlerinin ardından Sapanca Adliyesi'ne çıkartıldı. Mahkeme ifadesi alınan Erşah Ö. hakim tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.