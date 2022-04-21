Haberler Yaşam Haberleri Makaron kaçakçılığında gözaltına alınan iş adamının telefon incelmesi bitti! Rüşvet çarkı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 21.4.2022 10:37 Son Güncelleme: 21.4.2022 10:52

Makaron kaçakçılığında gözaltına alınan iş adamının telefon incelmesi bitti! Rüşvet çarkı ortaya çıktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Makaron kaçakçılığında gözaltına alınan iş adamının telefon incelmesi bitti! Rüşvet çarkı ortaya çıktı

İstanbul’da geçtiğimiz yıl Jandarma ekiplerince yapılan milyonlarca liralık makaron kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan üst düzey şirket temsilcilerinin akrabalarına soruşturmayı yürüten savcıyı tanıyorum istediğimi serbest bıraktırırım diyerek 40 Bin Euro almak isteyen iş adamı Atalay D. suçüstü gözaltına alındı. Atalay D.’nin cep telefonu incelemelerinde rüşvet kayıtları ortaya çıktı. Atalay D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Siber Şube ekiplerince incelenen telefondan çıkan veriler Asayiş Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. İddiaya göre eski savcı olan avukat İbrahim T., tekstilci Uğur O., emlakçı Y.Y., şebekenin elebaşı ünlü bir cep telefonu markasının Türkiye Distibütörü S.G., tekstilci N.E. ve G.A.’nın rüşvete aracılık ettikleri anlaşıldı. Polis önceki gün 10 adrese operasyon yaptı 3 kişiyi gözaltına aldı. Diğer 3 şüpheli aranıyor.

İstanbul'da Jandarma ekiplerine geçen yıl gelen bir ihbarda uluslararası Makaron (filtreli sigara kağıdı) kaçaklığı yapan bir şebekeyle ilgili önemli bilgiler elde edildi. Milyonlarca liralık makaron kaçakçılığı şebekesi ile ilgili araştırma yapan Jandarma ekipleri çetenin tepe noktasında ünlü bir cep telefonu markasının Türkiye Distribütörü S.G.'nin de olduğu 18 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürerken iş adamı Atalay D. çetenin üst yöneticilerinden olan iki kişinin akrabalarını aradı ve ben soruşturmayı yürüten savcıyı tanıyorum. O benim hatırımı kırmaz 90 bin Euro para verirseniz akrabalarınızı serbest bıraktırabilirim dedi. Bu teklifi alan kişiler hemen polise gidip kendilerine rüşvet teklif edildiğini söyledi. Bunun üzerine polis kişilere Atalay D. ile anlaşma sağlayın dediğimiz yerde buluşun dedi. Verilen adreste polis ekipleri pusu atıp Atalay D.'nin rüşvet almak için gelmesi beklendi. Para masaya konulduğunda, etraflarındaki polisler kimliklerini açıkladı ve rüşveti suçüstü yakaladı.

İŞ ADAMI TUTUKLANMIŞTI

Gözaltına alınan Atalay D.'ni cep telefonunda yapılan ilk incelemede, H. K. adlı bir polis memurundan dosya ile ilgili bilgi aldığı belirlendi. Polis memuru H.K.'da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Atalay D. ve H.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından makaron soruşturmasına bakan savcı görevden el çektirildi.

TELEFON İNCELEMESİ TAMAMLANDI

İş adamı Atalay D.'ın telefonu incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şubeye gönderildi. Telefon üzerinde yapılan inceleme tamamlandıktan sonra elde edilen bilgiler Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderildi. İddiaya göre eski savcı olan avukat İbrahim T., tekstilci Uğur O., emlakçı Y.Y., şebekenin elebaşı ünlü bir cep telefonu markasının Türkiye Distibütörü S.G., tekstilci N.E. ve G.A.'nın rüşvete aracılık ettikleri öne sürüldü.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 2'Sİ TUTUKLANDI

Telefondan elde edilen verilere göre polis, İstanbul merkezli İzmir ve Kocaeli'de 10 adrese önceki gün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda İbrahim T., tekstilci Uğur O. ve emlakçı Y.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan İbrahim T. ve ve Uğur O. tutuklanırken, Y.Y. adli kontrolle serbest kaldı. Soruşturma kapsamında, firari kişileri yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Makaron kaçakçılığında gözaltına alınan iş adamının telefon incelmesi bitti! Rüşvet çarkı ortaya çıktı
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