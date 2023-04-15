Makas atan araç zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı

"MAKAS ATARAK İLERLİYORLARDI"

Kazanın görgü tanıklarından Taner Saraç, "Basın ekspres yolundan E-5 trafiğine katıldığımda beyaz bir araç makas ata ata ilerliyordu. Onun önünde de siyah bir başka araç vardı ve bu iki araç makas atarak ilerliyordu. Beyaz araç siyah aracı sıkıştırdı, siyah araçta emniyet şeridinde lastik değiştiren yol yardım aracına arkadan çarptı. Makas atmanın sonucunda 4-5 kişi yaralandı. Bir kişi hayatını kaybetti . Beyaz araç olay yerinden kaçtı. İnanılmaz makas atıyordu. Artık şu makası bitirin" dedi.