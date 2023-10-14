Makas atan cip bariyerlere çarpıp yandı: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul'un Merter mevkiinde saat 01.30 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikametinde ilerleyen Muhammed E.A'nın (19) makas atarak ve süratli bir şekilde kullandığı cip, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan cip, yolun sağında bulunan bariyerlere çarpıp alev aldı. Kaza anında sürücü, cipin ön camından fırlarken yanında bulunan Erdem Ö, Eren G. ve Yusuf D. araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürürken araçta sıkışan 3 kişiyi bulundukları yerden yaralı olarak kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekiplerin kaza yerinde yaptığı incelemede sürücü Muhammed E.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 3 kişiye ilk müdahale kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Eren G. ve Yusuf D'nin durumunun ağır olduğu, Erdem Ö'nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

'MAKAS ATARAK İLERLERKEN REFÜJE ÇARPIP YANDI'

Kazayı görenler ise aracın makas atarak hızla giderken önce refüje sonra sol taraftaki şeride geçip alev aldığını sürücüsünün ise kaza sırasında araçtan fırladığı belirtildi.

D-100 KARAYOLU BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan, kaza sonrası D-100 Karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Ulaşımın yan yoldan sağlandığı Edirne istikametinde, kazaya karışan cipin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.