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Giriş Tarihi: 18.7.2022 09:26 Son Güncelleme: 18.7.2022 09:52

Makas atan maganda gözaltına alındı! 3 maddeden ceza kesildi

İstanbul’da aracıyla makas atan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücüye 3 farklı maddeden 2 bin 215 lira ceza kesildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Makas atan maganda gözaltına alındı! 3 maddeden ceza kesildi

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; TEM Güney Yol Kavacık Mevkisi'nde aracıyla makas atarak tehlikeli manevralar yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Ö.K.'yı gözaltına aldı.

Ö.K. isimli sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Makas Atmak, Saygısızca Araç Kullanmak ve Yakın Takip" maddelerince toplamda 2 bin 215 lira lira idari para cezası kesildi. Ayrıca Ö.K isimli sürücü hakkında "Ulaşım Araçlarını Kişilerin Can ve Mal Güvenliğini Tehlikeye Sokacak Şekilde Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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Makas atan maganda gözaltına alındı! 3 maddeden ceza kesildi
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