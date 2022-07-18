Makas atan maganda gözaltına alındı! 3 maddeden ceza kesildi

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; TEM Güney Yol Kavacık Mevkisi'nde aracıyla makas atarak tehlikeli manevralar yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Ö.K.'yı gözaltına aldı.
Ö.K. isimli sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Makas Atmak, Saygısızca Araç Kullanmak ve Yakın Takip" maddelerince toplamda 2 bin 215 lira lira idari para cezası kesildi. Ayrıca Ö.K isimli sürücü hakkında "Ulaşım Araçlarını Kişilerin Can ve Mal Güvenliğini Tehlikeye Sokacak Şekilde Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.