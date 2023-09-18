Makas atan magandaya tepki ve gözaltı… İzmir’de dört kişi ölmüştü…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Küçükçekmece İlçesi Sefaköy Mevkisi D-100 Karayolu üzerinde aracıyla seri bir şekilde makas atarak insanların can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşüren bir trafik magandasını gözaltına aldı.

K.B.Y. isimli trafik magandasına 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Makas Atmak, Saygısızca Araç Kullanmak ve Yakın Takip" maddelerinden toplamda dört bin 936 lira idari para cezası kesildi. Trafik magandasına vatandaşlar da tepki gösterdi. Sosyal medyadan İzmir'de makas atan bir sürücünün dört kişinin ölümüne yol açması olayını örnek gösteren vatandaşlar "Tam olarak eğitilemeden ehliyeti geri verilmesin" yazarak trafik magandasına tepki gösterdi.