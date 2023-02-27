Makas atan otomobil ikiye bölündü

Düzce'demakas atan otomobil önce kamyonete, ardından da refüje çarptı. Otomobil ikiye bölünürken, sürücüsü yaralandı. Kaza, önceki gün saat 17.30 sıralarında, D-655 yolu Beyciler mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan Talat Tahmaz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün makas atması sonucu önünde ilerlemekte olan Ömer Tarık Mercan'ın kullandığı kamyonete çarptı. Kamyonete takılı kalan otomobil refüje çarptıktan sonra ikiye bölündü. Kazada otomobil sürücüsü Talat Tahmaz yaralandı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tahmaz tedaviye alındı.