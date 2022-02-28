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Giriş Tarihi: 28.2.2022 11:24

Makas atıp sosyal medyadan paylaştı! Sivil trafik ekipleri gözaltına aldı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Makas atıp sosyal medyadan paylaştı! Sivil trafik ekipleri gözaltına aldı

İstanbul Pendik’te TEM otoyolu üzerinde makas atarak ilerleyen ve o anların görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşan sürücü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince yakalandı. Sürücü Kerem E.’ye 2 bin 678 lira ceza kesildi.

Pendik Güney TEM otoyolu Mecidiye mevkiinde bir sürücü aracıyla seyir halindeyken makas atıp trafik kurallarını alt üst etti. Diğer sürücülerin güvenliğini de tehlikeye attı. O anları ise kendi sosyal medya hesabından paylaşıp şov yaptı.

Görüntülerin sosyal medya üzerinden yayılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri harekete geçti. 34 ELZ... plakalı araç sürücüsünün Kerem E. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Sürücü gözaltına alındı. Araç sürücüsü Kerem E.'e KTK'nın 46/2-g (Makas Atmak) maddesinden 1339 TL ve 46/2-F (Emniyet Şeridi İhlali) maddesinden 1339 TL, olmak üzere toplamda 2 bin 678 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca sürücü Kerem E. TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Pendik Yenişehir Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

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Makas atıp sosyal medyadan paylaştı! Sivil trafik ekipleri gözaltına aldı
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