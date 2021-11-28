Makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan araçlara yönelik Sivil Trafik ekiplerinin seyir halinde yaptığı denetimler esnasında, D100 Karayolu Maltepe mevkiinde makas attığı görülen 34 GA 8304 plakalı kamyonet durdurulmak istendi. Ancak araç polislerin ikazlarına uymayarak Pendik istikametine kaçmaya başladı. Yapılan takip sonucu araç sürücüsü B. T. isimli şahıs araçtan inerek ara sokaklarda yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu trafik polisleri şüpheliyi yakaladı.

Makas attı, polisi görünce aracı bırakıp kaçtı | Video

EHLİYET YOK, ALKOLLÜ SUÇ KAYDI VAR ARANIYOR

Yapılan incelemelerde 34 GA 8304 plakalı aracın Trafikten çekme belgeli olduğu, sürücünün 0.69 Promil alkollü ve ehliyetinin olmadığı, ayrıca 16 ayrı suçtan kaydı nedeniyle hakkında yakalam kararı olduğu öğrenildi.

BİNLERCE LİRA CEZA KESİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücü B. T'ye KTK Madde 36/3A (Ehliyetsiz araç kullanmak-sürücü ve araç sahibine 2 bin 698 lira), Madde 48/5 (Alkollü araç kullanmak- bin 339 lira), Madde 46/2G (Makas atmak-bin 339 lira), Madde 47/1A (Uyarı ve ikazlara uymamak-314 lira), Madde 73/A (Saygısızca araç kullanmak-144 lira) ve Madde 56/1-C (Yakın Takip-144 lira) olmak üzere, toplam 8 bin 676 lira idari para cezası uygulandı. 34 GA 8304 plakalı araç trafikten men edildi.

Araç sürücüsü B. T. hakkında gerekli adli işlemler yapılması için Polis Merkezine teslim edildi. Trafik Denetleme polisleri gün içerisinde 268 araca daha idari para cezası uyguladı.