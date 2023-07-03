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Giriş Tarihi: 3.7.2023

Makas katliamında sürücü tutuklandı

İzmir’de trafikte makas atarken kontrolden çıkan aracıyla karşı yönden gelen araca çarparak 4’ü aynı aileden 5 kişinin ölümüne 20 kişinin de yaralanmasına neden olan 18 yaşındaki sürücü Yusuf K. tutuklandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Makas katliamında sürücü tutuklandı
İzmir'de trafikte makas atarak ilerlerken kontrolden çıkan aracıyla 5 kişinin ölümüne 20 kişinin de yaralanmasına yol açan 18 yaşındaki sürücü Yusuf K. tutuklandı. Kazada ölen 4 kişilik ailenin ödünç araçla gittikleri denizden eve dönüş yolunda kazaya kurban gittiği ortaya çıktı.



KARŞI YÖNE GEÇTİ
Katliam gibi kaza önceki gün Menderes ilçesi Kısık Mahallesi İzmir- Aydın karayolunda meydana geldi. Aracıyla İzmir'den Torbalı istikametine giden 18 yaşındaki Yusuf K., trafikte makas atarak ilerlerken aracının kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç, sol şeritte ilerleyen Özcan Özer (57) idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak orta refüjü aşan Özer idaresindeki otomobil, karşı yola geçti İsmail A. idaresindeki minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada sürücü Özcan Özer, eşi Sibel Özer (54), çocukları Ali Alperen Özer (18) ve Sibel Özer'in ablası Şengül Akbaş (69) ile minibüste bulunan Mustafa Karaca hayatını kaybetti. Kazada 20 kişi ise yaralandı.



'BEN NEYE ÇARPTIM'
Hayvancılıkla uğraşan 4 çocuk babası Özcan Özer'in kurban kesiminden sonra bir arkadaşından ödünç aldığı araçla ailesiyle birlikte Gümüldür'e denize gittiği belirtildi. Kazanın ise ailenin Buca'daki evlerine dönüşü sırasında yaşandığı kaydedildi. Özcan Özer'in kazadan sonra bilincinin ilk başta açık olduğu ve çevresindeki insanlara kazanın şokuyla 'Ben neye çarptım?' diye sorduğu ve son sözlerinin bu olduğu ortaya çıktı.



5 kişinin ölümüne, 20 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü Yusuf K., yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde alkolsüz olduğu belirlenen Yusuf K.'ye trafik kanunu uyarınca makas atmaktan 4 bin 44 lira ceza kesildi. İfadesinde önünde giden aracı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek diğer araca çarptığını ve pişman olduğunu söyleyen Yusuf K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Makas katliamında sürücü tutuklandı
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