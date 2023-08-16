Haberler Yaşam Haberleri Makasçı magandaya 29 bin lira ceza kesildi
Giriş Tarihi: 16.8.2023 12:41 Son Güncelleme: 16.8.2023 13:27

Makasçı magandaya 29 bin lira ceza kesildi

Trafikte aracıyla makas atarak insanların can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşüren trafik magandası gözaltına alındı. Trafik magandasına beş farklı maddeden 29 bin 857 lira ceza kesildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Makasçı magandaya 29 bin lira ceza kesildi

İstanbul'un Başakşehir İlçesi'ne bağlı Ziya Gökalp Mahallesi'nde ve D-100 Karayolu'nun üzerinde bir trafik magandası aracıyla "Drift" ve "Makas" attı. Trafik magandası bir başka arkadaşının kaydettiği o anların görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı. İnsanların can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşüren trafik magandasının açık kimliği ve aracının plakası kısa süre içerisinde tespit edildi.

E.O. isimli trafik magandası, İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından aracıyla yakalanarak gözaltına alındı. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "Drift Atmak, Makas Atmak, Abartı Egzoz, Yakın Takip ve Cam Film" maddelerinden toplamda 29 bin 857 lira idari para cezası kesilen trafik magandası E.O. hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem de başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'deki mesajlaşma kavgası alevleniyor! Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu'na meydan okudu: Açıklamazsa ben açıklayacağım
Musa Ertugan: Meral Akşener milletvekili borsası kurdu! İşte Whatsapp mesajları
Yahudi olsam antisemitizme tepki gösterir miydim arkadaşlar?
Son dakika: Aslan, Mauro Icardi’nin golüyle turladı! İşte Galatasaray’ın play-off turundaki rakibi…
Frankfurter Allgemeine: Türkiye her zamankinden güçlü! Dünya Türk silahların istiyor
26 Ağustos'ta dağ fare mi doğuracak? Gözler Akşener'in konuşmasında...
Tanju Özcan'dan çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e kini var
Yarı yolda kalan Tanju Özcan’dan İmamoğlu’na iki soru: Dost acı söyler…
Bebek bezi yerine bankaya vergi!
Türkiye'nin sıcaklık rekoru kırıldı! Bakan Özhaseki o şehri açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Makasçı magandaya 29 bin lira ceza kesildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA