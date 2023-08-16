Makasçı magandaya 29 bin lira ceza kesildi

İstanbul'un Başakşehir İlçesi'ne bağlı Ziya Gökalp Mahallesi'nde ve D-100 Karayolu'nun üzerinde bir trafik magandası aracıyla "Drift" ve "Makas" attı. Trafik magandası bir başka arkadaşının kaydettiği o anların görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı. İnsanların can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşüren trafik magandasının açık kimliği ve aracının plakası kısa süre içerisinde tespit edildi.

E.O. isimli trafik magandası, İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından aracıyla yakalanarak gözaltına alındı. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "Drift Atmak, Makas Atmak, Abartı Egzoz, Yakın Takip ve Cam Film" maddelerinden toplamda 29 bin 857 lira idari para cezası kesilen trafik magandası E.O. hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem de başlatıldı.