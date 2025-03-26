Makasçı trafik canavarına 18 yıl hapis onandı

İzmir'de, 20 Haziran 2023'te makas atarak ilerleyen Yusuf İslam Koçak (19), sol şeritte giden Özcan Özer'in (57) kullandığı otomobile çarparak savrulmasına neden oldu. Özcan Özer'in kullandığı otomobil refüjü aşıp karşı yola geçerek İsmail Akdar'ın kullandığı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Özcan Özer, aracında bulunan oğlu Ali Alperen Özer (18), Sibel Özer (54) ve Şengül Akbaş (64) ile minibüste bulunanlardan Mustafa Kemal Karaca'nın (86) yaşamını yitirdiği kazada 20 kişi de yaralandı.Olaydan sonra hızla uzaklaşan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak, yakalanıp tutuklandı. İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Koçak, 18 yıl hapse çarptırıldı. Tarafların itirazları üzerine istinafa taşınan dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, Koçak'ın yüzde yüz kusurlu olduğuna vurgu yaparak cezayı onadı.