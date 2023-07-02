Haberler Yaşam Haberleri Makasla gelen katliam gibi kaza
Giriş Tarihi: 2.7.2023

Makasla gelen katliam gibi kaza

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
MİHRİBAN KOÇAKER
Makasla gelen katliam gibi kaza
İzmir'de yaşayan Özer ailesi, önceki gün akrabalarıyla birlikte günübirlik denize gitti. Akşam saatlerinde eve dönmek üzere yola çıkan Özcan Özer'in (57) kullandığı ve içinde 11 kişinin bulunduğu otomobile, Menderes ilçesi yakınlarında makas atan hafif ticari araç çarptı. Sol şeritte bulunan ve çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı yola geçen Özer'in otomobili, İsmail A.'nın kullandığı minibüsle çarpıştı.



Sürücü Özcan Özer (57), eşi Sibel Özer (54), oğlu Ali Alperen Özer, Şengül Akbaş (64) ile akrabaları Mustafa Kemal Karaca'nın öldüğü kazada, otomobilde ve minibüste bulunan 20 kişi de yaralandı. Özer'in aracına çarptıktan sonra hiç durmadan yoluna devam eden hafif ticari aracın sürücüsü 18 yaşındaki Y.K. ise polis tarafından yakalandı.



Otomobili sollamak isterken kazanın meydana geldiğini ileri süren Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Düzce'de düğünden dönen gurubu taşıyan ve içerisinde 11 kişinin bulunduğu hafif ticari araç, otomobille çarpıştı. Hafif ticari araçtaki Nazlıcan Barotçu (21) ile aynı araçtan fırlayan 3 çocuk annesi Hanım Bilgin (30) ölürken 11 kişi de yaralandı.
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde babasına kurban eti götürdükten sonra geri dönerken, karşı yönden gelen minibüsle çarpışan otomobilin hamile sürücüsü Süheyla Şahin (36) öldü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, aynı yönde giden kamyonete çarpan motosikletin çevre mühendisi sürücüsü Melih Mıdık (26) öldü.
Trabzon'un Yomra ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Vahdettin Erol (89) öldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İBB'den 'Hamidiye Su' markasının isminin değiştirilmesi ile ilgili komik açıklama! Vatandaştan tepki yağıyor
Havalimanında korkunç olay! Yürüyen banda kapıldı, bacağı kesildi!
Birkaç hafta çalışıp araba alabilen Fransızlar yağmada!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ülkede karışıklığa yol açmıştı! Fransa'da polisin öldürdüğü Nael isimli genç defnedildi
Terliksi hayvan
Çeşme’de aşka geldiler
Adalar'da bayram izdihamı: Güzel ama kalabalık!
Hayalimdeki aileye sahibim, şükürler olsun
Gaziantep'te vahşet! Bayram ziyaretinde saldırıya uğradı: Kurtarılamadı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Makasla gelen katliam gibi kaza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA