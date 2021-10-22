Makasla işyeri sahibinin boğazına makas dayayan çalışana 10 yıl 7 ay hapis

Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki geçen yıl 19 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında yaşanan olayda 7 ay çalıştığı kuaförden cezaevine girmesi nedeniyle ayrılan Nadir Y. cezaevinden çıktıktan sonra aynı kuaföre gitti. Burada işyeri sahibi Cemal A.'ya "36 bin TL para vereceksin. Yoksa sana burada iş yaptırmam. Paramı vermezsen senin arabanı, motorunu, dükkanı, canını alırım" diyerek tehdit etti.

Cemal A., jandarmaya haber vereceğini söylemesi üzerine Jandarmanın kendisine bir şey yapamayacağını söyleyen Nadir Y. işyerinin önünde duran Cemal A.'ya ait motosiklete zarar verdi. Yaşananların ardından Cemal A.'nın şikayetçi olduğu Nadir Y. jandarma karakolundaki ifadesinin ardından tekrar işyerine geldi ve kuaför makasını alarak Cemal A.'nın boğazına dayadı. "Benim paramı ver lan" diyerek Cemal A.'nın cebinden çıkardığı 200 TL'yi alan Nadir Y. "36 Bin TL vereceksin lan" ve hakaretler söyleyerek işyerinden ayrıldı.

Cemal A.'nın şikayeti üzerine tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Nadir Y.'nin Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'İşyerinde ve eklentilerinde silahlı yağma, alenen hakaret' suçlaması ile yargılandığı davada karar çıktı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Nadir Y., tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS vasıtasıyla katıldı. Duruşmada sanık avukatı hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın işyerinden 4 bin TL alacağı olduğu, işyeri sahibinin tüm hak edişlerini vermesine rağmen büyük miktarda ödeme yapmasını istemesinden dolayı yağma, hakaret içerikli sözlerinden dolayı da hakaret suçundan cezalandırılmasını istedi.

Nadir Y., "Ben kimseden zorla para almadım. Asıl mağdur olan benim. İçeride 7 aylık maaşım kaldı. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum. Ben maaş alacağım için paramı istedim. Başka bir suçum yoktur" dedi.

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanığın üzerine atılı iş yerinde silahlı yağma suçunu işlediğinden 10 yıl hapis, hakaret suçundan 3 ay 15 gün, mala zarar verme suçundan 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.