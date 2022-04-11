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Giriş Tarihi: 12.4.2022

Makbule başarısıyla ayrancı’nın çocuklarına ilham oldu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Makbule başarısıyla ayrancı’nın çocuklarına ilham oldu

İşitme engelli Makbule Çataldaş, Karaman Ayrancı’nın çoban kızıydı. SABAH, 3 yıl önce tanıştığı badminton sporunda madalyalar kazanan Makbule’nin öyküsünü Türkiye’ye duyurdu. ‘Helal Olsun Sana Makbule’ başlıklı haberle 14 yaşındaki genç kızın başarılarından ilham alan Ayrancı ilçesindeki 60 çocuk daha aynı spora başladı

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde hayvancılıkla uğraşan ailenin 3 çocuğundan en küçüğü olan Makbule Çataldaş, işitme engelli olarak dünyaya geldi. 3 yıl önce antrenörü Mehmet Said İlban'ın yönlendirmesi badmintona başlayan Makbule, hem çobanlık yaptı hem de müsabakalara hazırlandı. Kısa sürede basamakları tırmanan Makbule, geçen yıl Ankara'da düzenlenen İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası'nda, yıldızlar kategorisi çift kadınlarda, partneri Elif Sahra ile birlikte Türkiye Şampiyonu oldu.



SABAH'ın 1 Nisan'da 'Helal Olsun Sana Makbule' başlığıyla yayımladığı haberin ardından çoban Makbule'nin başarı öyküsü ilçenin diğer çocuklarına da ilham kaynağı oldu. İlçede 60 çocuk badminton sporuyla ilgilenmeye başladı. Makbule'nin antrenörü İlban, "Makbule'nin bu başarısı ilçenin kaderini değiştirdi. Böyle küçük bir ilçeden böyle bir başarının çıkması herkesin dikkatini çekti.



Aralarında başka işitme engelli çocukların da olduğu birçok çocuk artık badmintonla uğraşmaya başladı. Şu an için düzenli olarak 60'tan fazla çocuğumuz bu sporla uğraşıyor. İki tane daha işitme engelli çocuğumuz aramıza katıldı. Biz bu ilginin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Makbule gibi birçok başarılı çocuğumuzu podyumlara çıkartıp madalya almayı hedefliyoruz.



Burada emeği geçen, bu spora katkı verip çocuklarımıza destek olan ilçe ve okul yöneticilerimize de teşekkür ederim" dedi. 8'inci sınıf öğrencisi olan 14 yaşındaki Makbule de gün geçtikçe başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Makbule geçen ay Mersin'de düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde Türkiye şampiyonu, teklerde Türkiye ikincisi oldu.

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Makbule başarısıyla ayrancı’nın çocuklarına ilham oldu
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