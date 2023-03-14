Makdis Pırlanta, Avrupa’dan sonra yeni yurtdışı pazarlarına açılıyor

Geleneği yenilikçi bir anlayışla yorumlayan Makdis Pırlanta, 2007 yılında Kapalıçarşı'da kurulduğu ilk günden bu yana, usta zanaatkârların elinden çıkan özgün ürünleri, ulaşılabilir fiyatlarla pırlanta severlerle buluşturuyor. Türkiye'de 100'ü aşkın satış noktası ve 8 mağazası bulunan firma, 2023 hedefleri arasında yer alan 'yurt dışında şubeleşme' planını bu yıldan itibaren hızlandırıyor.



GLOBAL BİR MARKA OLMA YOLUNDA

Sektörü domine edecek kadar güçlü bir toptan firması olan ve dev firmalar için yurt dışından en kaliteli pırlanta taşları tedarik eden Makdis Pırlanta, 2020'de perakende satışa başlayarak bu alanda da iddialı bir rekabete girdi. Sürekli büyümeye devam eden global bir marka olma yolundaki Makdis Pırlanta, Kapalıçarşı'da başlayan hikâyesini dünyanın her yerine ulaştırmayı amaçlıyor.



TÜRKİYE'NİN IŞILTILI TEMSİLCİSİ

Mücevher tasarımında dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlayan firma, ilk yurt dışı mağazasını 2022'de Hollanda'da açtı. Makdis Pırlanta, diğer Avrupa ülkelerinde de bu yıl mağazalar açacak. Firmanın 2023 hedeflerinden biri de Amerika ve Orta Doğu pazarına adım atmak. Konuyla ilgili temaslarda bulunan firma yetkilileri, yakında farklı kıtalarda satış noktalarının bulunacağını açıkladı.