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Giriş Tarihi: 2.11.2023 16:37 Son Güncelleme: 2.11.2023 17:10

Makedon Bakanlar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti

İçlerinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Jovanka Trencevska’nın, Devlet Kültür Bakanı Daim Luci’nin, Devlet Kültür Bakan Yardımcısı Arben Baliu’nun, Kuzey Makedonya Hükümet Sözcüsü Biljana Kazandiska’nın da bulunduğu Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Protokolü, Ticaret ve mesleki eğitim bağının güçlendirilmesi için İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret etti.

ERTAN GÜRCANER
Makedon Bakanlar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti

Ziyaret amaçlarının Kuzey Makedonya'daki esnaf ve sanatkarlara ticaret ve eğitim konularında yeni kapılar açmak olduğunu ve bunun için İESOB Başkanı Yalçın Ata'dan görüşler almak istediklerini açıklayan Bakan Jovanka Trencevska, "İki ülke arasında bulunan kültürel bağın yanı sıra ticari ve esnafların eğitimi konusunda da güçlü bir bağ kurmak istiyoruz. Bu konularda İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Birliği ile nasıl bir yol izleyebiliriz?" dedi.

ESNAFIN EKMEĞİNİ BÜYÜTÜYORUZ

Göreve "Esnafın Ekmeğini Büyütüyoruz" sloganı ile geldiklerini hatırlatan İESOB Başkanı Yalçın Ata, "İlk günden bu yana esnaf ve sanatkarların iş hacmini genişletebilmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Esnaf ve sanatkarlara yeni pazarlar bulmak demek, onların gelir ve yatırımlarının artması demektir. Bu amaçla, İzmirli ve Kuzey Makedonyalı esnaf ve sanatkarlarımızın ticaret portföyünü artıracak çalışmaları başlatabiliriz." dedi.

KOOPERATİF YÖNETİCİLERİNİ EĞİTİM PROGRAMLARI İLE SERTİFİKALANDIRIYORUZ

Bakan Daim Luci ve Bakan Jovanka Trencevska'ya İESOB'un gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarını da aktaran Başkan Yalçın Ata, "İzmir'in ekonomik yaşamına önemli katkı veren kooperatiflerin yöneticilerini eğitim programları ile sertifikalandırıyoruz. Aynı zamanda odalarımız üzerinden, gençlerimizi yeni mesleklere yönlendirecek, istihdam garantili kurslarımızın organizasyonlarını yapıyoruz. Eğitim konusundaki bilgi ve tecrübemizi Makedonyalı dostlarımız ile paylaşabiliriz. Bunun için gerekirse eğitimcilerimizden oluşan bir ekibi Kuzey Makedonya'ya gönderebilir, Kuzey Makedonya'dan gelecek esnaf ve sanatkarları da şehrimizde ağırlayabiliriz." şeklinde konuştu.

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Makedon Bakanlar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti
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