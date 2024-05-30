Maket bıçağıyla kadını boğazından bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından hakkında dava açılan tutuklu sanık E.B, taraf avukatları ve öldürülen Fidan Cantemir'in (42) yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, duruşma öncesinde iddianamenin sanığın "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılması istemiyle düzenlendiğine dikkati çekerek, nitelikli hal olan "kasten öldürme" suçunun kadına karşı işlenmesi ihtimaline binaen sanığa ek savunma hakkı verdi.

Sanık E.B, savunmasında, Fidan Cantemir ile aynı iş yerinde çalıştıkları sırada tanıştıklarını ve 3-4 yıldır birlikte olduklarını öne sürdü.

Kendisine maddi ve manevi anlamda destek sağladığını ileri süren E.B, savunmasında şu ifadelere yer verdi: "Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen olay günü beni Fidan aradı ve aracıyla evden aldı. Ablam da şahit. O gün alkollüydüm ve bir süre tartıştık. Araçtan indim, sonra aracın camını kırdım ve tekrar içeri girdim. Tartışma sırasında elimde maket bıçağı vardı, nasıl olduğunu anlamadım, birden olay gerçekleşti. Olay günü ben de bulunan ikimizin fotoğrafları dolayısıyla tartışma çıktı. 'Fotoğrafları sileceğim' deyince 'silme anı olarak kalsın' dedi. Ayrılmak isteyen o değil, bendim. Ayrıca birlikte olduğumuzu ablası ve yeğeni de biliyordu."

Fidan'ın eşi Abdullah Cantemir ise 2 yıldır Kırşehir'de çalıştığını, hafta sonları Kırıkkale'ye geldiğini ve sürekli ailesiyle görüştüğünü belirtti.

Sanığın bir süre önce kendisine mesaj attığını iddia eden Cantemir, "'Eşinle görüntülerim var' dedi. Eşime sorduğum da kedisi 'beni tehdit ediyor' dedi. Sanığın evimize gelmesi söz konusu olamaz çünkü aynı apartmanda yakınlarımız da oturuyor." ifadesini kullandı.

Sanığın babası H.B. de oğlunun 2 yıl önce başkasıyla evlendiğini ve iki çocuğunun olduğunu öne sürdü. Oğlunun Fidan'la birlikteliklerini son zamanda öğrendiğini anlatan H.B, "Bir gün Fidan'ı arayarak çocuğumun peşini bırakmasını söyledim ancak uzaklaştırma kararı olmasına rağmen bırakmadı." dedi.

Tanık beyanları ve taraf avukatlarının savunmasının ardından Cumhuriyet savcısı da mütalaasında sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi. E.B'nin tutukluluğunun devamına karar veren, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya katılma talebini kabul eden mahkeme heyeti, Kırıkkale ve Yozgat barolarının katılım talebini reddederek duruşmayı erteledi.

Olay

Fidan Cantemir, 4 Nisan'da 71 ADB 637 plakalı otomobille hareket halindeyken Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı yakınında, aynı araçta bulunan E.B. ile tartışmış, kavgaya dönüşen olayda E.B. kadını maket bıçağıyla boğazından bıçaklamış, aracın kontrolünü kaybeden kadın kaldırıma çarpmıştı.

Ağır yaralanan Cantemir, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılmış, gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Cantemir, tedavi gördüğü hastanede 24 Nisan'da yaşamını yitirmişti.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Fidan Cantemir'in ölümüne ilişkin, şüpheli hakkında "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.