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Giriş Tarihi: 4.12.2024 12:53 Son Güncelleme: 4.12.2024 12:56

Makineden fırlayan ahşap parçası canından etti

Bursa’da orman ürünleri işleyen bir fabrikada çalışan 60 yaşındaki Mahmut Harbi, makineden fırlayan ahşap parçasının bacağına saplanması sonucu hastaneye kaldırıldı. Talihsiz işçi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Makineden fırlayan ahşap parçası canından etti

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında iş kazası yaşandı. İşçilerden Mahmut Harbi, makineyle ahşap kesimi yaptığı sırada aniden makineden fırlayan ahşap parçası işçinin sol bacağına ok gibi saplandı. Kanlar içinde yere yığılan Mahmut Harbi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde atardamarının yırtıldığı anlaşılan Mahmut Harbi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Makineden fırlayan ahşap parçası canından etti
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