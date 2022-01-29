Makineye bağlı KOAH hastası yangında can verdi

İstanbul Beşiktaş'ta 3 katlı ahşap binada çıkan yangında KOAH hastası bir kişi yaşamını yitirdi. Ortaköy Mecidiye Mahallesi Gözlükçü Sokak'ta bulunan üç katlı ahşap binada dün saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaşlı bir çiftin yaşadığı öğrenilen binadan çıkan dumanları gören vatandaşlar, evdekileri kurtarmak için içeri girdi. Vatandaşların müdahalesiyle 75 yaşındaki Nazmiye Kaba dışarı çıkartıldı ancak duman ve alevler, solunum cihazına bağlı olan 85 yaşındaki KOAH hastası Şakir Kaba'ya ulaşılmasını engelledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürürken, Şakir Kaba'nın cansız bedenine ulaşıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.