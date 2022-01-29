Haberler Yaşam Haberleri Makineye bağlı KOAH hastası yangında can verdi
Giriş Tarihi: 30.1.2022

Makineye bağlı KOAH hastası yangında can verdi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Makineye bağlı KOAH hastası yangında can verdi
İstanbul Beşiktaş'ta 3 katlı ahşap binada çıkan yangında KOAH hastası bir kişi yaşamını yitirdi. Ortaköy Mecidiye Mahallesi Gözlükçü Sokak'ta bulunan üç katlı ahşap binada dün saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaşlı bir çiftin yaşadığı öğrenilen binadan çıkan dumanları gören vatandaşlar, evdekileri kurtarmak için içeri girdi. Vatandaşların müdahalesiyle 75 yaşındaki Nazmiye Kaba dışarı çıkartıldı ancak duman ve alevler, solunum cihazına bağlı olan 85 yaşındaki KOAH hastası Şakir Kaba'ya ulaşılmasını engelledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürürken, Şakir Kaba'nın cansız bedenine ulaşıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

THY, Murat Ongun'un iddialarını yalanladı: Kendi çıkarları doğrultusunda yanıltıcı paylaşım yapanlara itibar etmeyin
SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! 9 kişi daha gözaltına alındı
Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: Milli onur ve haysiyetlerini kaybettiler
Son dakika! 29 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Şota Arveladze, Hull City macerasına 3 puanla başladı! Acun Ilıcalı'dan sonra...
Selin Yeninci’ye muhteşem uğurlama
Dereli'deki konutların dere yatağına yapıldığı iddia edilmişti! TOKİ'den açıklama:
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Fatih Altaylı'nın "Resmi Sitede FETÖ Reklamı" iddialarına yalanlama
Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölümü Demet Akalın ve Ece Erken arasındaki küslüğü bitirdi! Yıllardır küs olan Demet Akalın ve Ece Erken barıştı!
İBB Sözcüsü Murat Ongun’un tatili 2 Şubat’ta bitiyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Makineye bağlı KOAH hastası yangında can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA