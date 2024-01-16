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Giriş Tarihi: 17.1.2024

Makineye sıkışan stajyer hayatını kaybetti

Makineye sıkışan stajyer hayatını kaybetti
Büyükçekmece'de staj gördüğü işyerinde 9 Ocak'ta kafası sac büküm makinesine sıkışarak ağır yaralanan Arda Tonbul (14), önceki gün gerçekleşen beyin ölümünün ardından dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. İddiaya göre makineye sıkıştığı 16 dakika sonra fark edilen Arda, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak Esenyurt'ta özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

PİŞKİN SAVUNMA
İşletmenin yetkilisi Hasan Ö. ve iş güvenliği uzmanı Özlem K. 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmıştı. Hasan Ö; "Kendi inisiyatifi ile makineyle uğraşmış. Sonra kaza meydana gelmiş. Ben işyerinin yetkilisiyim ancak olayda bir kusurum olmadığı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı. Huzeyfe ATICI

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Makineye sıkışan stajyer hayatını kaybetti
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