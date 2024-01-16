Makineye sıkışan stajyer hayatını kaybetti

Büyükçekmece'destaj gördüğü işyerinde 9Ocak'ta kafası sac bükümmakinesine sıkışarak ağıryaralanan Arda Tonbul(14), önceki gün gerçekleşenbeyin ölümününardından dün sabah saatlerindehayatını kaybetti.İddiaya göre makineyesıkıştığı 16 dakika sonrafark edilen Arda, itfaiyeve sağlık ekiplerininçalışmasıyla kurtarılarakEsenyurt'ta özel bir hastaneyekaldırılmıştı.İşletmenin yetkilisi Hasan Ö. ve iş güvenliği uzmanı Özlem K. 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmıştı. Hasan Ö; "Kendi inisiyatifi ile makineyle uğraşmış. Sonra kaza meydana gelmiş. Ben işyerinin yetkilisiyim ancak olayda bir kusurum olmadığı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.