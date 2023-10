Maktulün oğlunun ifadesi her şeyi değiştirdi: Babamı onlar vurmadı!

'BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ SANDIM'

Umut Ö. ise Bayram Dalkıran ile aralarında daha önceden de husumet bulunduğunu, Dalkıran'ın kızına cinsel tacizde bulunmadığını söyleyerek, "Olay günü buluşmak için bir araya geldik. Uzlaşmak istedik. Bayram Dalkıran bana hakaret ve küfür etmeye başladı. Üzerime doğru çay bardağını fırlattı. Ben de beni öldürecek düşüncesi ile cebimden silahımı çıkardım. Amacım, kimseyi öldürmek değildi. Pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.

Umut Ö.'nün avukatı Hakan Gündoğdu da savunmasında, müvekkilinin karşı taraftan gelebilecek tehlikeyi bertaraf edebilmek adına, maktulün de kendisine silah doğrultacağını düşünmesi üzerine, öldürme amacı olmaksızın ateş ettiğini, maktulden kaynaklanan 'haksız tahrik' altında bu suçu işlediğini söyleyerek, tahliyesini talep etti.



'HEPSİ OLAY YERİNDEN KAÇTI'

Olay anında babasının yanında olan Bayram Dalkıran'ın oğlu Y.D. de tanık olarak dinlendi. Y.D., olay günü babası ile parka gittiğini, şüphelilerin babasına küfür ettiğini, araçlarına gitmek için parkta ayrıldıklarında da ateş açıldığın söyledi. Arabalarına 4-5 metre kala vurulan babasının 'Oğlum yaralandım' diyerek yere düştüğünü söyleyen Y.D., "Mert ve Umut, olay yerindeydi. Her ikisinin de elinde silah vardı. Ateş ettiler ancak babamı onlar vurmadı. Babamı Umut'un ağabeyi Mehmet Can Ö. vurdu. Sonra da hepsi olay yerinden kaçtı" dedi.

Tanığın ifadesi üzerine, güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edilemeyen Mehmet Can Ö.'nün olay yerinde olup olmadığının tespiti için bilirkişi incelemesi isteyen mahkeme heyeti, ayrıca Mehmet Can Ö. hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma ertelendi.