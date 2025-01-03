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Giriş Tarihi: 3.1.2025 16:24 Son Güncelleme: 3.1.2025 17:39

MAKÜ’den Türk hayvancılığına katkı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 15 yıldır sürdürdüğü ıslah çalışmaları sonucunda çekirdek sürüden elde ettiği hastalıklara dayanıklı ikizlik potansiyeli yüksek 40 baş Honamlı ırkı keçileri Türk hayvancılığına kazandırmayı başardı. Burdur merkez dahil Düzce, Antalya, Isparta, Afyon gibi illerden de ihaleye katılan üreticiler Honamlı ırkı keçileri alabilmek için kıyasıya rekabete girdi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
MAKÜ’den Türk hayvancılığına katkı

MAKÜ Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İlktan Baştan, üniversitesi akademisyenlerinin 15 yıldır sürdürdüğü ıslah çalışmaları sonucunda çekirdek sürüden elde ettikleri hastalıklardan ari ikizlik potansiyeli yüksek Honamlı oğlaklarını Türk hayvancılığına sunduklarını söyledi.

Honamlı keçisi özellikle Isparta, Burdur, Antalya ve Konya bölgesinde yetiştirilen, en önemlisi de tarım makinalarının giremediği dağlık koşullarda verimli olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Baştan, "Bu hayvanlar bitkisel kaynakları ete ve süte çeviren, yaşam direnci yüksek ve oğlaklarının büyüme hızının diğer keçi ırklarına göre çok daha yüksek olan çok değerli bir yerli ırkımız" dedi.

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MAKÜ’den Türk hayvancılığına katkı
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