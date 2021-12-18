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Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:25 Son Güncelleme: 18.12.2021 10:34

Makyaj yaparken yanaştı! Çantasından cep telefonunu çaldı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Makyaj yaparken yanaştı! Çantasından cep telefonunu çaldı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iş yerlerine girerek alışveriş esnasında anlık dalgınlıklarından faydalandığı insanların çantalarından cüzdan ve cep telefonlarını çalan bir yankesiciyi yakaladı. Şüphelinin bir kozmetik mağazasında alışveriş ve makyaj yapan bir kadının çantasından cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

B.U. isimli yankesici son olarak, Şişli İlçesi'ne bağlı Halide Edip Adıvar Mahallesi'ndeki bir işyerinden tıraş makinesi çalma girişiminde bulundu ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. B.U.'nun; iş yerlerine girerek alışveriş esnasında anlık dalgınlıklarından faydalandığı insanların çantalarından cüzdan ve cep telefonlarını çaldığı da tespit edildi. Şişli'deki bir elektronik eşya mağazasından elektronik eşya çaldığı da tespit edilen şüpheli B.U.'nun yine Şişli İlçesi'ndeki bir kozmetik mağazasında alışveriş ve makyaj yapan bir kadının çantasından cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. "Yankesicilik" ve "İş Yerinden Hırsızlık" suçlarından ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Makyaj yaparken yanaştı! Çantasından cep telefonunu çaldı
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