Makyaj yaşı 10’a düştü

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilsel İlter, makyaj kullanımının 10 yaşa kadar düştüğüne dikkat çekti. İlter, son zamanlarda kozmetik uygulamaların genç yaşlara indiğini söyleyerek, kendilerine başvuran çocuk hastalarda makyaj kullanımıyla her geçen gün daha fazla karşılaştıklarını belirtti. Akne yani ergenlik sivilcesi şikâyetiyle muayeneye gelen çocukların sayısının arttığını anlatan İlter, "Makyaj kullanımının 10'lu yaşlara kadar düştüğünü görüyoruz. Geçenlerde 10 yaşında bir hastama yüzün için neler kullanıyorsun diye sorduğumda annesine 'Makyaj çantamı verir misin' dedi. Çocuğun makyaj çantasından kapatıcı, ruj, allık, maskara ve değişik kozmetik ürünler çıktığını gördüm. Çocuğun saydığı malzemeleri kullanması uygun değil" ifadesini kullandı. Küçük yaşlardaki çocukların cildi için hiçbir şey almasına gerek olmadığını vurgulayan İlter, "Gencecik ve temiz ciltlerin bu ürünlere maruz kalması son derece vahim. Kozmetikler, çocuklar tarafından asla kullanılmamalı. Ergenlikte gördüğümüz akne, 8 yaşa kadar düşebiliyor. Aknenin küçük yaşlarda görülmeye başlaması basit tedaviyle iyileşebilecekken iyileşemeyecek duruma gelmesine, çeşitli egzamaların ortaya çıkmasına sebep oluyor" dedi.İlter, "Sadece yüzünü yıkaması gereken çocukların böyle ürünler sürmesi cilt sağlığını bozuyor. Bazı anneler 'Bakımlı kız çocuğum olsun' yaklaşımı sergileyebiliyor. Özellikle annelere çağrıda bulunmak istiyorum, hepimizin çocukları değerli. Lütfen onları kozmetiklerden uzak tutun. Anneler çocuklarının cildini korumak için eczane ürünü tercih etmeli. O yaştaki bir cildin ihtiyacı olan tek şey eczanelerde satılan, güzel bir yüz yıkama ürünü ve güneşe çıkarken kullanacağı güneş koruyucu. Özel hastalık yoksa, nemlendiriciye de ihtiyaç yok. Çocuk illa bir şey kullanmak istiyorsa kolundan tutup dermatoloğa götürün" diye konuştu.